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Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок

Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Лідер більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів відбудеться у вівторок, 23 квітня, повідомляє CNN.  

Чак Шумер зазначив, що сьогодні, 20 квітня, вжив процедурних заходів для того, щоб Сенат почав голосувати за ухвалений Палатою представників пакет іноземної допомоги у вівторок вдень.

Зазначається, що наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.

Процедура передбачає 2 голосування у Сенаті за законопроєкт. Обидва голосування відбудуться у вівторок.

  • Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
  • Документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
  • Водночас Міноборони США готується оперативно надати Києву допомогу, як тільки Конгрес її схвалить.
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