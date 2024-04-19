Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди

Українську делегацію на переговорах з Чехією щодо двосторонньої безпекової угоди, які почались 18 квітня, очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО”, – зазначив заступник голови ОП Ігор Жовква.

На переговорах сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі ОПК.

Також сторони узгодили графік подальших переговорів.

В ОП нагадали, що тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі президенти України та Чехії обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду.