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Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди

Сторони узгодили графік подальших переговорів.

Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди
Фото: Пресслужба ОП

Українську делегацію на переговорах з Чехією щодо двосторонньої безпекової угоди, які почались 18 квітня, очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Чехія демонструє незмінне лідерство у підтримці України та заохочує інших партнерів до реалізації сміливих і важливих ініціатив, зокрема щодо постачання нашій країні боєприпасів. Ми також відчуваємо потужну підтримку Чехії на шляху до майбутнього членства України в ЄС і НАТО”, – зазначив заступник голови ОП Ігор Жовква.

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На переговорах сторони засвідчили прогрес у підготовці проєкту майбутньої безпекової угоди, обмінялися баченням її змістового наповнення, зокрема щодо посилення співпраці в галузі ОПК.

Також сторони узгодили графік подальших переговорів.

В ОП нагадали, що тиждень тому під час зустрічі у Вільнюсі президенти України та Чехії обговорили готовність укласти двосторонню безпекову угоду

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