Словацькі активісти зібрали майже € 1,5 млн за три дні на боєприпаси для України

Словацькі активісти організували акцію під назвою "Боєприпаси для України". Збір стартував у вівторок, 16 квітня, і за три дні вдалося отримати майже 1,5 мільйони євро на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Кошти перерахували вже понад 22 тисячі осіб.
Про це повідомляє Euractive.
"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомогти нашому сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не є боягузом і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – написали організатори на офіційному сайті збору коштів.
Зазначається, що кампанія збору коштів є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.
Акцію підтримали й багато громадських діячів, зокрема майже 100-річний Отто Шимко, колишній партизан і полонений німецьких окупантів під час Другої світової війни.
Крім того, збір коштів також підтримав колишній міністр закордонних справ і прозахідний дипломат Іван Корчок, який програв Пітеру Пеллегріні в останньому турі президентських виборів 6 квітня.
Він зазначив, що підтримав збір, оскільки вважає підтримку України важливою.
"На нашого найближчого сусіда напали; він захищається, а це неможливо без зброї. Війна може закінчитися відразу – коли Росія припинить свою агресію. Підтримка України – це не продовження війни, це підтримка існування сусіда" – зазначив Корчок.
- У березні прем’єр-міністр Чехії Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України і не став озвучувати при словацькому колезі Фіцо деталі. Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра.
- Тим часом чеська ініціатива акумулювала достатньо коштів на майже 500 тисяч боєприпасів для України. Вже можуть придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз.
Що таке "чеська ініціатива"
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Загалом, як нещодавно повідомив Павел, уже є 20 країн.
- Також стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Попри збір коштів також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина з них може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.