Словацькі активісти зібрали майже € 1,5 млн за три дні на боєприпаси для України

Словацькі активісти організували акцію під назвою "Боєприпаси для України". Збір стартував у вівторок, 16 квітня, і за три дні вдалося отримати майже 1,5 мільйони євро на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Кошти перерахували вже понад 22 тисячі осіб.

Про це повідомляє Euractive.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомогти нашому сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не є боягузом і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – написали організатори на офіційному сайті збору коштів.

Зазначається, що кампанія збору коштів є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.

Акцію підтримали й багато громадських діячів, зокрема майже 100-річний Отто Шимко, колишній партизан і полонений німецьких окупантів під час Другої світової війни.

Крім того, збір коштів також підтримав колишній міністр закордонних справ і прозахідний дипломат Іван Корчок, який програв Пітеру Пеллегріні в останньому турі президентських виборів 6 квітня.

Він зазначив, що підтримав збір, оскільки вважає підтримку України важливою.

"На нашого найближчого сусіда напали; він захищається, а це неможливо без зброї. Війна може закінчитися відразу – коли Росія припинить свою агресію. Підтримка України – це не продовження війни, це підтримка існування сусіда" – зазначив Корчок.

У березні прем’єр-міністр Чехії Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України і не став озвучувати при словацькому колезі Фіцо деталі. Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра.

Тим часом чеська ініціатива акумулювала достатньо коштів на майже 500 тисяч боєприпасів для України. Вже можуть придбати приблизно 500 тисяч великокаліберних артилерійських снарядів. Майже 200 тисяч із них уже законтрактовані, і ще 300 тисяч контрактуються зараз.

Що таке "чеська ініціатива"