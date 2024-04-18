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Словацькі активісти зібрали майже € 1,5 млн за три дні на боєприпаси для України

Так словаки підтримують чеську ініціативу закупівлі зброї для України, яку проігнорував їхній уряд. 

Словацькі активісти зібрали майже € 1,5 млн за три дні на боєприпаси для України
Фото ілюстративне
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Словацькі активісти організували акцію під назвою "Боєприпаси для України". Збір стартував у вівторок, 16 квітня, і за три дні вдалося отримати майже 1,5 мільйони євро на закупівлю артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Кошти перерахували вже понад 22 тисячі осіб.

Про це повідомляє Euractive.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомогти нашому сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не є боягузом і стоїть на правильному боці історії, організувавши громадський збір коштів на боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – написали організатори на офіційному сайті збору коштів. 

Зазначається, що кампанія збору коштів є результатом об’єднаних зусиль кількох організацій та активістів із багаторічним досвідом допомоги Україні, зокрема Mier Ukrajine, Darček pre Putina, Donio та All4Ukraine.

Акцію підтримали й багато громадських діячів, зокрема майже 100-річний Отто Шимко, колишній партизан і полонений німецьких окупантів під час Другої світової війни.

Крім того, збір коштів також підтримав колишній міністр закордонних справ і прозахідний дипломат Іван Корчок, який програв Пітеру Пеллегріні в останньому турі президентських виборів 6 квітня.

Він зазначив, що підтримав збір, оскільки вважає підтримку України важливою.

"На нашого найближчого сусіда напали; він захищається, а це неможливо без зброї. Війна може закінчитися відразу – коли Росія припинить свою агресію. Підтримка України – це не продовження війни, це підтримка існування сусіда" – зазначив Корчок.

Що таке "чеська ініціатива"

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші. Загалом, як нещодавно повідомив Павел, уже є 20 країн.
  • Також стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Попри збір коштів також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина з них може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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