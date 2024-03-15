Прем’єр-міністр Чехії Фіала не став озвучувати при словацькому колезі Фіцо деталі про постачання боєприпасів Україні, – ЗМІ

Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала змінив промову під час виступу перед союзниками щодо ініціативи з закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. Він прийняв таке рішення, дізнавшись, що за столом також буде присутній прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Aktualne.

Йдеться про зустріч лідерів країн у Парижі три тижні тому, яку скликав президент Франції Емануель Макрон. Під час заходу планувалось обговорити низку питань щодо спільних зусиль про закриття найбільш нагальних потреб України в ході російської інтервенції.

Спочатку прем’єр Чехії планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива з пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн.

Втім, коли виявилось, що замість 15 представників країн під час зустрічі їх буде 25, одним з яких був прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, Фіала змінив свою промову і приховав деталі.

Зазначається, що тоді Фіцо виступив із промовою з нагоди дворічних роковин вторгнення в Україну, в якій заявив, що російський диктатор Путін "помилково демонізований".

Як пояснили анонімні джерела у диппредставництві, вони дійсно викреслили стратегічно важливу інформацію з промови та пізніше надали її "декільком керівникам індивідуально".

"Глава чеського уряду не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України потрапила до російських вух через словацького прем'єр-міністра", – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня президент Чехії заявив, що гроші для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України вже зібрали.