Генсек НАТО заявив, що РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України

Росія майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України, тому НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії.

Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, маючи на увазі заяви Росії та погрози нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією, передає Укрінформ.

"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", – зазначив Столтенберг.

За його словами, НАТО здатне захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль. Проте ситуацію і союзники подальші дії Росії моніторять.