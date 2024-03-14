Генсек НАТО заявив, що РФ задіяла майже всі свої сухопутні сили у війні проти України

Росія майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України, тому НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії.
Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, маючи на увазі заяви Росії та погрози нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією, передає Укрінформ.
"Фінляндія зараз знаходиться у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО", – зазначив Столтенберг.
За його словами, НАТО здатне захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль. Проте ситуацію і союзники подальші дії Росії моніторять.
- Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО) 4 квітня 2023 року після багаторічного нейтралітету.
- Швеція стала членом НАТО майже на рік пізніше, 7 березня 2024 року.
- Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.
- Наприкінці 2023 року російські "дипломати" заявляли, що Фінляндія “першою постраждає”, якщо розпочнеться війна між блоком НАТО та Росією.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що приєднання Швеції до Альянсу є ознакою провалу стратегії президента РФ Володимира Путіна у війні проти України.