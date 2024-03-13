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Росія анонсувала “рішучу відповідь” на висилку двох співробітників посольства РФ у Австрії

Росія вважає такі дії Австрії політичним рішенням.

Росія анонсувала “рішучу відповідь” на висилку двох співробітників посольства РФ у Австрії
Фото: rada.gov.ua

Посольство Росії в Австрії обурено тим, що Австрія прийняла рішення вислати двох працівників посольства через несумісну з дипломатичним статусом діяльність.

Про це повідомило посольство РФ у Австрії.

Російське посольство вважає, що немає "жодних найменших свідчень, тим паче доказів порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини" співробітниками, яких Австрія вирішила вислати з країни.

"Це суто політичне рішення австрійської влади, яке ми категорично не сприймаємо. Рішуча відповідь Москви не може викликати жодних сумнівів", – запевнили росіяни.

МЗС Австрії оголосило персонами нон грата двох працівників посольства Росії, оскільки їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".

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