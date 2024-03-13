“(Пере)осмислення суспільного договору України”: які реформи потрібні нашій державі

Учасники семінару поділилися думками щодо викликів, які постають перед українським суспільством, та майбутнього держави. А також зупинилися на змінах, які потребують особливої уваги.

У 2022 році Аспен Інститут Київ розпочав проєкт “Суспільний договір для України”. А взимку цього року в його рамках відбувся один з семінарів “(Пере)осмислення суспільного договору України”.

Історія, громадянська позиція, візія майбутнього: що має об'єднувати українців

Віталій Коваль, голова Фонду державного майна України, зазначив, що синергічними точками для українців є спільна історія та звичаї. Проте для глибшого розуміння власної ідентичності про них важливо не лише пам’ятати, але й покласти в основу нового суспільного договору.

Цю думку доповнив Борис Мартиненко, засновник Focus office та військовослужбовець ЗСУ. Пан Борис вважає, що треба об’єднуватися не лише навколо минулого, але й спільної візії майбутнього:

“Ми обʼєднуємось навколо історії, пантеону героїв, майбутнього і прагнення України стати повноцінною європейською цивілізованою державою”.

У свою чергу, Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України, підкреслила, що важливим чинником у формуванні нашого майбутнього є здатність єднатись задля побудови України як незалежної та самостійної держави:

“Перш за все ми, як українці, єднаємось, відкидаючи будь-які протиріччя, коли відчуваємо високий рівень небезпеки. По-друге, ми століттями не мали своєї держави. Нарешті ми маємо обʼєднатись навколо ідеї її побудови”.

На яких змінах та реформах треба сфокусувати увагу

Модератор семінарів “(Пере)осмислення суспільного договору” та координатор програми для Спільноти Інституту Андрій Кулаков відзначив, що стан війни є історично значимим, проте тимчасовим. Тому важливо вже зараз аналізувати уроки сьогодення та створювати сталі державні процеси, які згодом дозволять українському суспільству швидко розвиватися.

Оксана Жолнович також звернула увагу, що для більшості громадян значущими є безпека та справедливість, а також можливість до самовираження та реалізації власного потенціалу. На думку пані Оксани, вищезазначене є запорукою розвитку сильної України.

Своєю думкою також поділився Андрій Боровик, виконавчий директор Трансперенсі Інтернешнл Україна. Пан Андрій зауважив, що важливою ознакою успішної держави є кореляція можливостей та відповідальності її громадян. Це може стати ключем у вирішенні протиріч:

“Людям не вистачає розуміння, що сталість суспільства та його розвиток — це не лише про власне «я можу робити», але й «я маю робити». Коли ми це усвідомимо, то, на мою думку, зможемо вирішувати будь-які суперечності в нашому суспільстві”.

Останню думку підтримав Віталій Коваль, який зазначив, що щоденна праця задля спільної перемоги насамперед є проявом свідомості кожного українця:

“Прокинувшись вранці, людина, має поставити собі запитання: що я сьогодні зроблю, щоб наблизити перемогу? Ввечері, ідучи з роботи, запитати: що я для цього зробив? Проміжок між цими двома поняттями і є усвідомленням та відповідальністю”.