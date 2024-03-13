Кулеба заявив, що Україна протидіятиме втручанню РФ у внутрішні справи Молдови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна засуджує будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови і стоятиме пліч-о-пліч з нею, щоб не допустити втручання РФ у внутрішні справи країни.
Про це він сказав на спільній з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
“Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови”, – сказав Кулеба.
На його переконання, всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, однак вони “забирають багато енергії і створюють додаткові ризики”.
“Тут ми будемо міцно стояти пліч-о-пліч, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи (Молдови, – ред.)”, – запевнив очільник української дипломатії.
Він поінформував, що обговорив із главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні кроки з партнерами до відновлення миру і безпеки.
“Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти”, – зазначив міністр.
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