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Кулеба заявив, що Україна протидіятиме втручанню РФ у внутрішні справи Молдови

Українська сторона висловила впевненість, що всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал.

Кулеба заявив, що Україна протидіятиме втручанню РФ у внутрішні справи Молдови
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна засуджує будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови і стоятиме пліч-о-пліч з нею, щоб не допустити втручання РФ у внутрішні справи країни.

Про це він сказав на спільній з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

“Ми повністю підтримуємо цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови”, – сказав Кулеба.

На його переконання, всі політичні ігрища, які намагається вести Кремль у Придністров’ї та Гагаузії, приречені на провал, однак вони “забирають багато енергії і створюють додаткові ризики”.

“Тут ми будемо міцно стояти пліч-о-пліч, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи (Молдови, – ред.)”, – запевнив очільник української дипломатії.

Він поінформував, що обговорив із главою МЗС Молдови безпекову ситуацію в регіоні та в Україні, а також спільні кроки з партнерами до відновлення миру і безпеки.

“Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови, що Україна й надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, а й мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові і так само Молдова зацікавлена в такій самій Україні. Разом ми можемо один одному допомогти”, – зазначив міністр.

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  • На початку березня керівництво Гагаузії відвідало Росію і поскаржилось на Кишинів. Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул заявила, що Кишинів утискує права регіону. 
  • Тим часом Росія планує відкрити виборчі дільниці на території невизнаного Придністров'я. Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла.
  • Президент Володимир Зеленський не вірить у ядерний удар Росії по інших державах, але не виключає наступ на Казахстан, Молдову і Балтію. Сухопутну операцію Путін може розгорнути, щоб дестабілізувати більше країн.
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