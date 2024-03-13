Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.
За словами Єрмака, на зустрічі йшлося про підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.
Також сторони обговорили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань формули миру.
"Поінформував про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав. Подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України", - повідомив глав ОПУ.
- Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей 7 березня мав зустріч із українськими посадовцями та був на брифінгу в Офісі президента. Це була друга поїздка китайського дипломата до України за час повномасштабної війни.
- Перед цим Хуей побував у Росії, Польщі, Бельгії. "Вояж" Хуей розпочав саме з Росії.
- Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це привело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті. Про відправлення спецпредставника до України та інших країн Пекін оголосив одразу після першої за час великої війни розмови Сі Цзіньпіна із президентом України – у квітні 2023.
- Перша поїздка Хуея до Києва відбулася у травні 2023 року. Співрозмовники LB.ua зазначали: перемовини були не з легких – довелося відразу накреслити червоні лінії, за які не повинна, відштовхуючись від позиції України, ступити китайська дипломатія. З Києва китайський посланець поїхав до ЄС, а вже звідти – до РФ.