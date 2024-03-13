Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
ГоловнаПолітика

Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру

Також на зустрічі йшлося про підсумки візиту спецпредставника уряду КНР з питань Євразії Лі Хуея.

Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

За словами Єрмака, на зустрічі йшлося про підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.

Також сторони обговорили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань формули миру.

"Поінформував про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав. Подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України", - повідомив глав ОПУ.

  • Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей 7 березня мав зустріч із українськими посадовцями та був на брифінгу в Офісі президента. Це була друга поїздка китайського дипломата до України за час повномасштабної війни.
  • Перед цим Хуей побував у Росії, Польщі, Бельгії. "Вояж" Хуей розпочав саме з Росії.
  • Протягом усієї війни Китай утримувався від засудження свого стратегічного союзника Москви і не назвав дії РФ вторгненням. Це привело до критики з боку європейських країн і Сполучених Штатів, які поставили під сумнів можливість Китаю стати потенційним посередником у конфлікті. Про відправлення спецпредставника до України та інших країн Пекін оголосив одразу після першої за час великої війни розмови Сі Цзіньпіна із президентом України – у квітні 2023. 
  • Перша поїздка Хуея до Києва відбулася у травні 2023 року. Співрозмовники LB.ua зазначали: перемовини були не з легких – довелося відразу накреслити червоні лінії, за які не повинна, відштовхуючись від позиції України, ступити китайська дипломатія. З Києва китайський посланець поїхав до ЄС, а вже звідти – до РФ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies