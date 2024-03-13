Єрмак і посол Китаю обговорили українську формулу миру

Також на зустрічі йшлося про підсумки візиту спецпредставника уряду КНР з питань Євразії Лі Хуея.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

За словами Єрмака, на зустрічі йшлося про підсумки візиту в Україну китайської делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, який відбувся минулого тижня.

Також сторони обговорили напрями подальшої взаємодії, зокрема щодо питань формули миру.

"Поінформував про підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів держав. Подякував китайській стороні за зацікавленість у досягненні справедливого миру для України", - повідомив глав ОПУ.