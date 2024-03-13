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У законопроєкті про мобілізацію із обмежень комітет врахував лише щодо керування транспортним засобом

Щодня комітет розглядає по 300 правок.

У законопроєкті про мобілізацію із обмежень комітет врахував лише щодо керування транспортним засобом
Фото: dnepr.express

Щодня до законопроєкту про мобілізацію розглядають близько 300 правок. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже більш ніж удвічі зменшив кількість правок до цього документу, яких було понад 4100.

Про це із посиланням на народного депутата, члена профільного парламентського Комітету Олександра Федієнка повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

"Щодня розглядається близько 300 правок. Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання Комітету й відстоювати їх, а Комітет враховуватиме чи не враховуватиме ці пропозиції", – повідомив депутат.

Він додав, що Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для "ухилянтів" крім тієї, що передбачає обмеження керування транспортним засобом.

Політик зазначив, що сам закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

За словами народного депутата, чинне законодавство не заважає територіальним центрам комплектації формувати мобілізаційний потенціал, але законопроєкт про мобілізацію, який напрацьовується зараз, передовсім має дати мотивацію, а також вдосконалити роботу ТЦК.

"У нас багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать. Законопроєкт дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах", – підкреслив парламентарій.

Мобілізаційний законопроєкт

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту подавали тисячі правок до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому, однак тепер уже йдеться про кінець березня.
  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. 
  • Після повернення Кабміну на доопрацювання нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що в парламенті все ще тривають дискусії щодо деяких положень законопроєкту, зокрема щодо ротації та права на звільнення з військової служби. 
  • 12 березня Комітет підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію.
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