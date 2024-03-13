У законопроєкті про мобілізацію із обмежень комітет врахував лише щодо керування транспортним засобом

Щодня до законопроєкту про мобілізацію розглядають близько 300 правок. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже більш ніж удвічі зменшив кількість правок до цього документу, яких було понад 4100.

Про це із посиланням на народного депутата, члена профільного парламентського Комітету Олександра Федієнка повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

"Щодня розглядається близько 300 правок. Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання Комітету й відстоювати їх, а Комітет враховуватиме чи не враховуватиме ці пропозиції", – повідомив депутат.

Він додав, що Комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для "ухилянтів" крім тієї, що передбачає обмеження керування транспортним засобом.

Політик зазначив, що сам закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

За словами народного депутата, чинне законодавство не заважає територіальним центрам комплектації формувати мобілізаційний потенціал, але законопроєкт про мобілізацію, який напрацьовується зараз, передовсім має дати мотивацію, а також вдосконалити роботу ТЦК.

"У нас багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать. Законопроєкт дасть можливість виявити тих громадян, які не стоять на обліку, при цьому перебувають в інших реєстрах", – підкреслив парламентарій.

Мобілізаційний законопроєкт