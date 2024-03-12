Комітет підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію

Комітет національної безпеки, оборони і розвідки підтримав виключення правки про впровадження обмежувальних заходів з законопроєкту про мобілізацію.

Народна депутатка Ірина Фріз повідомила, що йдеться про виключення 2 пункту першого розділу законопроєкту про мобілізацію, який вносив зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Ці зміни стосувалися введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків.

"Слід зазначити, що до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми. В результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін", – сказала Фріз.

Наступне засідання комітету, за її словами, заплановане на завтра.

Закон про мобілізацію має унормувати питання не лише призову на військову службу, а й ротації та звільнення з неї, аби ті захисники, які від початку повномасштабної війни беруть участь у бойових діях, мали змогу відпочити.

Законопроєкт про мобілізацію