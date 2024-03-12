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Комітет підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію

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Комітет підтримав виключення норми про блокування рахунків з законопроєкту про мобілізацію
Фото: Вечірній Київ/Борис Корпусенко

Комітет національної безпеки, оборони і розвідки підтримав виключення правки про впровадження обмежувальних заходів з законопроєкту про мобілізацію.

Народна депутатка Ірина Фріз повідомила, що йдеться про виключення 2 пункту першого розділу законопроєкту про мобілізацію, який вносив зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Ці зміни стосувалися введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків.

"Слід зазначити, що до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми. В результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін", – сказала Фріз.

Наступне засідання комітету, за її словами, заплановане на завтра. 

Закон про мобілізацію має унормувати питання не лише призову на військову службу, а й ротації та звільнення з неї, аби ті захисники, які від початку повномасштабної війни беруть участь у бойових діях, мали змогу відпочити. 

Законопроєкт про мобілізацію

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту подавали тисячі правок до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому, однак тепер уже йдеться про кінець березня.
  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. 
  • Після повернення Кабміну на доопрацювання нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
  • Президент Володимир Зеленський сказав, що в парламенті все ще тривають дискусії щодо деяких положень законопроєкту, зокрема щодо ротації та права на звільнення з військової служби. 
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