Зеленський: дебати щодо законопроєкту про мобілізацію не зупиняли саму мобілізацію

Зокрема, йде обговорення того, хто і коли має право на звільнення, а також щодо ротацій і відпусток.

У парламенті тривають дискусії щодо мобілізаційного законопроєкту. Але сама мобілізація не зупинялася і триває з початку воєнного стану, повідомив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю французьким медіа він сказав, що українське мобілізаційне законодавство недосконале, бо розраховане на мирний час. Коли країна в війні – виникають більш практичні деталі.

За його словами, у парламентарів є дебати щодо того, коли і кого саме з військових можна звільняти. Також є питання щодо ротацій і відпусток.

Президент додав, що наразі питання мобілізації – "виключно парламенту".

Законопроєкт у другому читанні голосуватимуть після завершення дебатів у комітетах. Президент підкреслив, що всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізації – вона триває.

Законопроєкт про мобілізацію