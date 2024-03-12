Зеленський: дебати щодо законопроєкту про мобілізацію не зупиняли саму мобілізацію

У парламенті тривають дискусії щодо мобілізаційного законопроєкту. Але сама мобілізація не зупинялася і триває з початку воєнного стану, повідомив президент Володимир Зеленський.
У інтерв'ю французьким медіа він сказав, що українське мобілізаційне законодавство недосконале, бо розраховане на мирний час. Коли країна в війні – виникають більш практичні деталі.
За його словами, у парламентарів є дебати щодо того, коли і кого саме з військових можна звільняти. Також є питання щодо ротацій і відпусток.
Президент додав, що наразі питання мобілізації – "виключно парламенту".
Законопроєкт у другому читанні голосуватимуть після завершення дебатів у комітетах. Президент підкреслив, що всі ці дебати не зупиняли і не продовжували мобілізації – вона триває.
Законопроєкт про мобілізацію
- 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту подавали тисячі правок до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому, однак тепер уже йдеться про кінець березня.
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали тодішні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, а також міністр оборони Рустем Умєров. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, потім Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".