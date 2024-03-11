Стефанішина: Україна виконала 4 рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Європейської комісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час експертної дискусії "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС", передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - розповіла Стефанішина.

Вона додала, що правоохоронний комітет Верховної Ради 11 березня схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму. Мова йде про зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, яке було ухвалене раніше.

Стефанішина зазначила, що прогнози "стримано оптимістичні". Після рішення Єврокомісії Київ почне інтенсивно працюватимемо з іншими столицями".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами Євросоюзу.