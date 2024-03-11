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Стефанішина: Україна виконала 4 рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки

Тепер ЄК має затвердити звіт і ухвалити рішення щодо переговорної рамки.

Стефанішина: Україна виконала 4 рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки
віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Україна завершила виконання чотирьох рекомендацій Європейської комісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час експертної дискусії "Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС", передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", - розповіла Стефанішина.

Вона додала, що правоохоронний комітет Верховної Ради 11 березня схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму. Мова йде про зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, яке було ухвалене раніше.

Стефанішина зазначила, що прогнози "стримано оптимістичні". Після рішення Єврокомісії Київ почне інтенсивно працюватимемо з іншими столицями".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами Євросоюзу.

  • Минулого місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила нову дату надання переговорної рамки для України.За словами фон дер Ляєн, йдеться про середину березня.
  • Перед цим на пресконференції у Брюсселі фон дер Ляєн заявляла про початок літа і відзначила прогрес у скринінгу українського законодавства.
  • В результаті європейські дипломати та посадовці були здивовані цією заявою президентки Єврокомісії, писало Politico. Очікувалося, що Комісія спершу надішле рамкові умови до країн ЄС, які потім обговорять і вирішать, чи починати переговори з Україною про вступ.
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