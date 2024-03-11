Цього тижня Верховна Рада збереться на термінове засідання через "вибори" в Росії

Цього тижня відбудеться термінове засідання Верховної Ради України з приводу так званих "виборів" у Росії.
Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
"Цього тижня відбудеться термінове засідання ВР. Аби прийняти заяву про нелегітимні вибори на Росії і ще кілька ратифікацій", - зазначила нардеп.
Кореспонденту LB.ua підтвердили факт засідання і нардепи з фракції "Слуга народу".
"Буде засідання лише один день. Плануємо заяву щодо "виборів" у РФ. Також попередньо пробували, що буде засідання парламенту і наступного тижня. Однак не факт, бо безпековий комітет Ради навряд народить (до другого читання - Ред.) мобілізаційний проєкт", - додало одне з джерел LB.ua зі "Слуги народу".
- Чергові вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року.
- При цьому РФ проводить псевдоголосування і на тимчасово окупованих українських територіях.
- Раніше речник Європейської комісії Петер Стано повідомив, що Євросоюз ніколи не визнає псевдовибори на ТОТ.