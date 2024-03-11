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Цього тижня Верховна Рада збереться на термінове засідання через "вибори" в Росії

Мобілізаційний законопроєкт навряд чи встигнуть винести на розгляд наступного тижня.

Цього тижня Верховна Рада збереться на термінове засідання через "вибори" в Росії
Верховна Рада
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Цього тижня відбудеться термінове засідання Верховної Ради України з приводу так званих "виборів" у Росії.

Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Цього тижня відбудеться термінове  засідання ВР. Аби прийняти заяву про нелегітимні вибори на Росії і ще кілька ратифікацій", - зазначила нардеп.

Кореспонденту LB.ua підтвердили факт засідання і нардепи з фракції "Слуга народу".

"Буде засідання лише один день. Плануємо заяву щодо "виборів" у РФ. Також попередньо пробували, що буде засідання парламенту і наступного тижня. Однак не факт, бо безпековий комітет Ради навряд народить (до другого читання - Ред.) мобілізаційний проєкт", - додало одне з джерел LB.ua зі "Слуги народу".

  • Чергові вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року.
  • При цьому РФ проводить псевдоголосування і на тимчасово окупованих українських територіях. 
  • Раніше речник Європейської комісії Петер Стано повідомив, що Євросоюз ніколи не визнає псевдовибори на ТОТ.
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