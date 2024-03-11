Цього тижня Верховна Рада збереться на термінове засідання через "вибори" в Росії

Цього тижня відбудеться термінове засідання Верховної Ради України з приводу так званих "виборів" у Росії.

Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Цього тижня відбудеться термінове засідання ВР. Аби прийняти заяву про нелегітимні вибори на Росії і ще кілька ратифікацій", - зазначила нардеп.

Кореспонденту LB.ua підтвердили факт засідання і нардепи з фракції "Слуга народу".

"Буде засідання лише один день. Плануємо заяву щодо "виборів" у РФ. Також попередньо пробували, що буде засідання парламенту і наступного тижня. Однак не факт, бо безпековий комітет Ради навряд народить (до другого читання - Ред.) мобілізаційний проєкт", - додало одне з джерел LB.ua зі "Слуги народу".