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Дніпропетровська область: ворог атакував дронами-камікадзе та артилерією, є руйнування

Внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі готелю та магазину.

Дніпропетровська область: ворог атакував дронами-камікадзе та артилерією, є руйнування
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня Росія атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, будівлі готелю та магазину, а каож лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня російська армія 7 разів цілила по Нікопольщині. Для терору місцевих використала дрони-камікадзе і артилерію. Дісталося райцентру та Червоногригорівській громаді", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків, 10 господарських споруд, лінії електропередач, а також понівечені готель і магазин. 

Фото: Сергій Лисак

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