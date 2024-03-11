Дніпропетровська область: ворог атакував дронами-камікадзе та артилерією, є руйнування

Впродовж дня Росія атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, будівлі готелю та магазину, а каож лінії електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня російська армія 7 разів цілила по Нікопольщині. Для терору місцевих використала дрони-камікадзе і артилерію. Дісталося райцентру та Червоногригорівській громаді", — ідеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків, 10 господарських споруд, лінії електропередач, а також понівечені готель і магазин.