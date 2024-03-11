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CNN: Росія виробляє на рік майже 3 млн боєприпасів, тоді як США і Європа разом майже 1,2 млн

Європейські країни намагаються поповнити дефіцит.

CNN: Росія виробляє на рік майже 3 млн боєприпасів, тоді як США і Європа разом майже 1,2 млн
Боєприпаси в ЗСУ
Фото: Telegram/Zelenskiy

Росія виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць або майже 3 мільйони на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО. У той час США і Європа здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для допомоги Києву, повідомляє CNN з посиланням на представників європейської розвідки.

Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артснарядів на місяць до кінця 2025 року. Але наразі й ця цифра недосяжна, оскільки фінансування України у розмірі 60 мільярдів доларів заблокували в Конгресі.

"Те, що ми зараз ведемо, - це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона підготовлена до ведення цієї війни", - зазначили співрозмовники видання.

Офіційні особи кажуть: Росія зараз випускає близько 10 000 снарядів на день, тоді як з української сторони — лише 2 000. За словами представника європейської розвідки, у деяких місцях фронту це співвідношення ще гірше.

"Проблема номер один, яку ми зараз спостерігаємо, - це боєприпаси, - сказав представник НАТО. - Це артилерійські снаряди, тому що саме тут Росія справді отримує значну виробничу перевагу та значну перевагу на полі бою".

За його словами, Росія управляє заводами з виробництва боєприпасів цілодобово та без вихідних, вахтовими 12-годинними змінами. Близько 3,5 мільйона росіян зараз працюють в оборонному секторі, порівняно з 2-2,5 мільйона до війни. Росія також імпортує боєприпаси: минулого року Іран відправив щонайменше 300 000 артилерійських снарядів («Ймовірно, більше», — сказав співрозмовник видання), а Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів із боєприпасами, що містять мільйони снарядів.

Росія "вклала в гру все, що має", сказав представник розвідки і додав, що "їхня військова машина працює на повну потужність".

За словами американських і західних чиновників, нарощування військової активності Росії все ще недостатньо для задоволення її потреб, а представники західної розвідки не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. До того ж, російські виробничі потужності також мають межу: російські заводи, швидше за все, досягнуть піку десь наступного року.

Але це все одно набагато перевершує те, що США та Європа виробляють для України – особливо без додаткового фінансування з боку США.

Європейські країни намагаються поповнити дефіцит. Минулого місяця німецька оборонна компанія оголосила, що планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, який, за її словами, вироблятиме сотні тисяч снарядів калібру 155 мм щороку. У Німеччині та ж компанія розпочала будівництво нового заводу, який, як очікується, зрештою вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік.

При цьому, ймовірно, найбільша проблема Росії пов'язана з виробництвом танків та іншої бронетехніки. РФ виготовляє близько 125 танків на місяць, але переважна більшість із них — старі моделі, які були відремонтовані. Близько 86% основних бойових танків, зроблених Росією у 2023 році, були відремонтовані, повідомив представник НАТО. І хоча в Росії є близько 5000 танків на зберіганні, "ймовірно, великий відсоток з них не підлягає ремонту і годиться тільки для розбирання на запчастини", сказав чиновник.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування.
  • Після того, як низка країн оголосила про підтримку його плану, днями Петр Павел повідомив, що кошти зібрали, тож тепер пришвидшення процесу залежить від міноборони та компаній.
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