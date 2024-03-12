12 березня літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Загалом вдалося вивезти цього разу ще 47 громадян України.
Місію здійснили представники ГУР і дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.
За даними розвідки, евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту. Тоді українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.
Розвідка також зазначила, що загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) зі смуги Гази евакуювали 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.
- Днями посольство України в Ізраїлі повідомило, що зі смуги Гази евакуювали 59 українців і тимчасово розмістили у готелях на території Єгипту.
- Ситуація в Газі залишається складною. Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його армія продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.