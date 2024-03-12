За три етапи місії вдалося вивезти з Гази загалом 363 громадянина України.

12 березня літак з евакуйованими з Гази українцями приземлився в Молдові.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загалом вдалося вивезти цього разу ще 47 громадян України.

Евакуація українців зі смуги Гази 12 березня 2024 року

Евакуація українців зі смуги Гази 12 березня 2024 року

Евакуація українців зі смуги Гази 12 березня 2024 року

Місію здійснили представники ГУР і дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

За даними розвідки, евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту. Тоді українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

Розвідка також зазначила, що загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) зі смуги Гази евакуювали 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.