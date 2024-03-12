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Корабель з допомогою для Гази затримується на Кіпрі

Йдеться про окрему місію, не пов'язану з планами США побудувати у Смузі порт для гуманітарних вантажів.

Корабель з допомогою для Гази затримується на Кіпрі
Корабель Open Arms
Фото: BBC

Корабель іспанської благодійної організації Open Arms, який мав вирушити з гуманітарним вантажем з Кіпру до Смуги Гази, затримується вже на день. 

Як повідомляє BBC, це судно мало стати першим, яке пройшло б морським коридором до Гази, створеним спільними зусиллями Європейського Союзу, Великої Британії та США. Його відправлення було заплановане на неділю, проте корабель досі не залишив кіпрський порт Ларнака. 

Місія Open Arms не пов'язана із наміром Сполучених Штатів побудувати біля Гази порт для гуманітарної допомоги. Цим має зайнятися екіпаж корабля "Генерал Франк Бессон", який вже вирушив із Вірджинії в напрямку Близького Сходу. Як стверджує Пентагон, 1000 військових, жоден з яких не вийде на берег, зможуть впоратися зі своїм завданням приблизно за два місяці.

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