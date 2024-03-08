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Посольство України в Ізраїлі: Ще 59 українців евакуювали зі смуги Гази

Їх тимчасово розмістили у готелях на території Єгипту.

Посольство України в Ізраїлі: Ще 59 українців евакуювали зі смуги Гази
Бойовики ХАМАСу в смузі Гази
Фото: EPA/UPG

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України зі смуги Гази.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Через пункт пропуску "Рафах" на територію Єгипту вивели 59 наших співгромадян та членів їхніх сімей. Серед них - 15 дітей, 37 жінок і 8 чоловіків.

"Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України", - додали у посольстві.

  • Днями прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його армія продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.
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