Посольство України в Ізраїлі: Ще 59 українців евакуювали зі смуги Гази

Їх тимчасово розмістили у готелях на території Єгипту.

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України зі смуги Гази.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Через пункт пропуску "Рафах" на територію Єгипту вивели 59 наших співгромадян та членів їхніх сімей. Серед них - 15 дітей, 37 жінок і 8 чоловіків.

"Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно, громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, ближчим часом їх буде перевезено до України", - додали у посольстві.