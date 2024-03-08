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Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ

Корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський".

Зеленський у Туреччині оголосив про назву другого корвету Ada-класу для ВМС ЗСУ
Турецький корвет класу ADA (архівне фото)
Фото: defenseimagery.mil

Президент Володимр Зеленський під час свого візиту до Туреччини побував на суднобудівному заводі, де будують українські корвети класу "Ada" для ВМС ЗС України та повідомив, що корабель буде носити ім’я "Гетьман Іван Виговський".

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського постановляю присвоїти корвету класу «Ada» Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет «Гетьман Іван Виговський", - йдеться в документі.

Очікується, що пізніше Зеленський зустрінеться з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Зокрема, турецькі ЗМІ пишуть, що планується докладно обговорити ситуацію щодо продовження дії Угоди про зерновий коридор та питання про "пошук довгострокового миру в регіоні". Зустріч лідерів держав запланована на 19:00.

  • Україна та Туреччина підписали рамкову угоду про будівництво двох корветів класу ADA для ВМС у грудні 2020 року. В жовтні 2022 року на воду спустили перший корвет "Гетьман Іван Мазепа", однак його будівництво ще триває. Паралельно також триває підготовка екіпажу.
  • Влітку торік було закладено будівництво другого корабля. Зазвичай будівництво кораблів такого класу складає від трьох до шести років.

Корвет Ada-класу – це створений з використанням технологій малопомітності стометровий корабель водотоннажністю трохи більше ніж 2000 тонн. У разі використання газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт він матиме максимальну швидкість 29 вузлів, автономність – 15 діб і дальність ходу на 3500 морських миль (на крейсерській швидкості 15 вузлів).

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