Зеленський про атаку на Одесу під час його візиту: вдарило в кількох сотнях метрів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Одесу під час його візиту до цього міста разом із прем'єр-міністром Греції. Російська ракета впала в кількох сотнях метрів від них, сказав президент у інтерв'ю Бруно Веспі.
Ракета була балістичною. Сирена спрацювала, але від її початку до удару пройшло дуже мало часу.
"Дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це, якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших держав, просто до людей інших держав", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що грецький прем'єр був "дуже здивований".
"Складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку, це поза здоровим глуздом", – сказав він.
Президент додав, що, за даними спецслужб, Росія вже понад 10 разів намагалася вчинити замах на його життя.
- 7 березня Росія атакувала одеську портову інфраструктуру, де в цей момент перебували український президента та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Загинули люди, також є поранені.
- За даними CNN, російська ракета вдарила по Одесі приблизно в 500 метрах від Зеленського і гостя-високопосадовця.
- У Силах оборони вчорашній удар із візитом президента і прем'єра не пов'язують.
- Міцотакіс після удару сказав, що до укриття вони не встигли. Також він зробив послання Кремлю, що він не боїться і підтримка України триватиме.