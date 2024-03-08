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Зеленський про атаку на Одесу під час його візиту: вдарило в кількох сотнях метрів

"Складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку, це поза здоровим глуздом".

Зеленський про атаку на Одесу під час його візиту: вдарило в кількох сотнях метрів
Зеленський дав інтерв'ю Бруно Веспі
Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Одесу під час його візиту до цього міста разом із прем'єр-міністром Греції. Російська ракета впала в кількох сотнях метрів від них, сказав президент у інтерв'ю Бруно Веспі.

Ракета була балістичною. Сирена спрацювала, але від її початку до удару пройшло дуже мало часу.

"Дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це, якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших держав, просто до людей інших держав", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що грецький прем'єр був "дуже здивований".

"Складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку, це поза здоровим глуздом", – сказав він.

Президент додав, що, за даними спецслужб, Росія вже понад 10 разів намагалася вчинити замах на його життя.

  • 7 березня Росія атакувала одеську портову інфраструктуру, де в цей момент перебували український президента та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Загинули люди, також є поранені. 
  • За даними CNN, російська ракета вдарила по Одесі приблизно в 500 метрах від Зеленського і гостя-високопосадовця.
  • У Силах оборони вчорашній удар із візитом президента і прем'єра не пов'язують. 
  • Міцотакіс після удару сказав, що до укриття вони не встигли. Також він зробив послання Кремлю, що він не боїться і підтримка України триватиме. 
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