Зеленський про атаку на Одесу під час його візиту: вдарило в кількох сотнях метрів

"Складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку, це поза здоровим глуздом".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російську атаку на Одесу під час його візиту до цього міста разом із прем'єр-міністром Греції. Російська ракета впала в кількох сотнях метрів від них, сказав президент у інтерв'ю Бруно Веспі.

Ракета була балістичною. Сирена спрацювала, але від її початку до удару пройшло дуже мало часу.

"Дуже швидко, я думаю, не вдалося командам зреагувати. Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку це, якщо чесно, щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави, я вже не говорю про себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших держав, просто до людей інших держав", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що грецький прем'єр був "дуже здивований".

"Складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому випадку, це поза здоровим глуздом", – сказав він.

Президент додав, що, за даними спецслужб, Росія вже понад 10 разів намагалася вчинити замах на його життя.