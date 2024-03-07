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Грецький прем'єр про удар по Одесі: "Ми не мали часу на те, щоб дійти до укриття"

Кіріакос Міцотакіс і Володимир Зеленський перебували в місті під час російської атаки. 

Грецький прем'єр про удар по Одесі: "Ми не мали часу на те, щоб дійти до укриття"
Кіріакос Міцотакіс в Одесі
Фото: EPA/UPG

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, який вчора разом з українським президентом перебував в Одесі, назвав "дуже інтенсивним досвідом" російський обстріл міста. Він розповів, що часу дістатися до укриття в них не було, пише The Guardian.

Учора Росія атакувала ракетою портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, є і поранені. 

"Ми почули звук сирен та вибухи у місці поблизу нас. Ми не мали часу на те, щоб дійти до укриття. Це дуже інтенсивний досвід", – сказав прем'єр.

Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG
Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський

За даними CNN, російська ракета вдарила по Одесі приблизно в 500 метрах від Зеленського і гостя-високопосадовця. 

У Силах оборони вчорашній удар із візитом президента і прем'єра не пов'язують. 

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