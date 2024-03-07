Кіріакос Міцотакіс і Володимир Зеленський перебували в місті під час російської атаки.

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, який вчора разом з українським президентом перебував в Одесі, назвав "дуже інтенсивним досвідом" російський обстріл міста. Він розповів, що часу дістатися до укриття в них не було, пише The Guardian.

Учора Росія атакувала ракетою портову інфраструктуру Одеси. Внаслідок удару загинули п'ятеро людей, є і поранені.

"Ми почули звук сирен та вибухи у місці поблизу нас. Ми не мали часу на те, щоб дійти до укриття. Це дуже інтенсивний досвід", – сказав прем'єр.

Фото: EPA/UPG Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський

За даними CNN, російська ракета вдарила по Одесі приблизно в 500 метрах від Зеленського і гостя-високопосадовця.

У Силах оборони вчорашній удар із візитом президента і прем'єра не пов'язують.