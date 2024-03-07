Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області

Уночі російська армія вдарила по території навчального полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій безпілотниками. Жертв і поранених немає.
Руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди, повідомили в ДСНС.
Площа пожежі склала близько 150 кв.м.
"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", – йдеться у повідомленні.
- Учора росіяни вдарили по Боровій Харківської області, внаслідок чого загинув чоловік, а ще семеро людей були поранені. Серед них – троє дітей. Удар по населеному пункту росіяни повторили і вночі.