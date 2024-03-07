Росіяни вдарили по полігону рятувальників у Харківській області

На щастя, поранених і загиблих немає.

Уночі російська армія вдарила по території навчального полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій безпілотниками. Жертв і поранених немає.

Руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди, повідомили в ДСНС.

Площа пожежі склала близько 150 кв.м.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки удару по Харківській області

"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України в Telegram Уночі росіяни атакували полігон ДСНС