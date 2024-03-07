Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою

На залізниці у Московській області відбулася диверсія, відповідальність за яку взяв на себе рух українців та кримських татар "Атеш". Партизани знищили релейну шафу поблизу станції "Головково".
Як пише організація на своїй сторінці в Telegram, залізнична гілка навколо Москви часто використовується для перевезення військових вантажів і техніки. Тепер рух вантажних потягів цим маршрутом буде ускладнено.
Представники партизанського руху "Атеш" стверджують, що ставлять за мету повністю зупинити військові поставки на лінію фронту.