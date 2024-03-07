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Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою

Рух українців та кримських татар "Атеш" заявив про знищення релейної шафи, що має ускладнити доправлення на фронт військових вантажів.

Партизани провели диверсію на залізниці під Москвою
Розташування станції, де відбулася диверсія
Фото: Telegram

На залізниці у Московській області відбулася диверсія, відповідальність за яку взяв на себе рух українців та кримських татар "Атеш". Партизани знищили релейну шафу поблизу станції "Головково".

Як пише організація на своїй сторінці в Telegram, залізнична гілка навколо Москви часто використовується для перевезення військових вантажів і техніки. Тепер рух вантажних потягів цим маршрутом буде ускладнено.

Представники партизанського руху "Атеш" стверджують, що ставлять за мету повністю зупинити військові поставки на лінію фронту. 

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