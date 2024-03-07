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Голови МЗС Німеччини та Великобританії на двосторонніх консультаціях обговорять підтримку України

Також вони обговорять підготовку до ювілейного саміту НАТО та ситуацію в Газі.

Голови МЗС Німеччини та Великобританії на двосторонніх консультаціях обговорять підтримку України
У Берліні зустрінуться голови МЗС Німеччини та Великобританії
Фото: Укрінформ

Очільники МЗС Німеччини та Великобританії проведуть двосторонні консультації із зовнішньополітичних питань.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника МЗС ФРН.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок та міністр закордонних справ Великобританії лорд Девід Кемерон зустрінуться в Берліні 7 березня 2024 року.

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“Сторони проведуть поглиблений обмін думками щодо зовнішньополітичного співробітництва. На порядку денному – актуальні питання зовнішньої політики, такі як підтримка України, підготовка до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні та ситуація в Газі”, - розповіли у МЗС Німеччини.

Під час візиту запланований робочий обід у вузькому колі, розмова тет-а-тет та розмова у складі делегацій. Також відбудеться брифінг для ЗМІ.

Це буде вже другий німецько-британський стратегічний діалог. Такий спеціальний формат на рівні голів МЗС викладено у “німецько-британській спільній декларації” від червня 2021 року.

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