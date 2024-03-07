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Франція підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО

Прем'єр Франції відзначив здатність Рютте створити дуже широку коаліцію.

Франція підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО
Габріель Атталь та Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Франція підтримує обрання голови уряду Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Звичайно, ми підтримуємо кандидатуру Марка Рютте в НАТО, враховуючи його досвід, його здатність створити дуже широку коаліцію і його здатність діяти заради нашої колективної безпеки", – сказав прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь на спільній з Рютте пресконференції.

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В свою чергу, Рютте, коментуючи тему НАТО, згадав про президентські вибори у США. Він висловив упевненість, що незалежно від їхніх результатів США залишатимуться надійними партнерами й членами Альянсу.

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