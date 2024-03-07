Франція підтримує кандидатуру Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО

Франція підтримує обрання голови уряду Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Звичайно, ми підтримуємо кандидатуру Марка Рютте в НАТО, враховуючи його досвід, його здатність створити дуже широку коаліцію і його здатність діяти заради нашої колективної безпеки", – сказав прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь на спільній з Рютте пресконференції.

В свою чергу, Рютте, коментуючи тему НАТО, згадав про президентські вибори у США. Він висловив упевненість, що незалежно від їхніх результатів США залишатимуться надійними партнерами й членами Альянсу.