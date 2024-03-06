Латвія долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

Латвія готова приєднатися до чеської ініціативи з придбання за межами ЄС і передання Україні артилерійських боєприпасів.
Про це у мережі "Х" повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", — написав міністр.
- Президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.
- Франція приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для Збройних сил України та пошуку фінансування проєкту.