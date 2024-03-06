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Латвія долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.

Латвія долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України
Фото: Радіо Свобода/Сергій Нужненко

Латвія готова приєднатися до чеської ініціативи з придбання за межами ЄС і передання Україні артилерійських боєприпасів.

Про це у мережі "Х" повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", — написав міністр.

  • Президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.
  • Франція приєднається до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для Збройних сил України та пошуку фінансування проєкту.
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