Латвія долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч снарядів для України

За словами міністра оборони Чехії, це найважливіша можливість перемогти Росію.

Латвія готова приєднатися до чеської ініціативи з придбання за межами ЄС і передання Україні артилерійських боєприпасів.

Про це у мережі "Х" повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", — написав міністр.