Юлія Тичківська: Стійкість та єдність — ключові риси українців

Через повномасштабну російську агресію потреби України продовжують зростати. Онлайн-діалог «Філантропія для України — ключова роль глобальної філантропії в Україні в другу річницю повномасштабного вторгнення Росії» покликаний порушити питання посилення допомоги нашій державі, а також сталої глобальної підтримки.

Росія намагається здійснювати в Україні геноцид. І зараз це зрозуміло ще чіткіше, ніж 2 роки тому. Це чітко зрозуміло з дій окупантів, які руйнують українські міста, катують полонених, чинять беззаконня на тимчасово окупованих територіях і здійснюють інші жахливі військові злочини.

Спікерами обговорення були:

Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ;

Тімоті Снайдер, професор Єльського університету та автор книг "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним" та "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка";

Ондрій Лішка, регіональний директор “Porticus” у Європі.

Під час онлайн-діалогу “Філантропія для України” виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська говорила про Україну, виклики, які стоять перед суспільством, та шляхи їх вирішення.

Внутрішні виклики та їх адресування

Економічне становище країни — один з великих викликів, який потребує виваженого та стратегічного реагування. Зараз українська економіка не в найкращому стані. Так, ВВП нашої держави значно впав, а половина національного бюджету спрямована на оборону.

“Що ми бачимо в бюджеті України на 2024 рік? Збільшення видатків на безпеку і оборону, що складає більше його половини. З іншого боку, соціальна політика, охорона здоровʼя також потребують фінансування, зокрема, з боку міжнародних партнерів. І тут помічними можуть бути російські заморожені активи. Так, ми розуміємо усю складність процедур доступу до коштів, але ці 300 млрд доларів мають бути спрямовані на підтримку та відновлення України”.

Суспільно-політична ситуація в Україні також доволі складна, відзначила Юлія Тичківська. Водночас, і соціологічні опитування, і досвід проведення подій Аспен Інституту Київ показують готовність до подальшого спротиву.

“Третього лютого ми провели Форум доброго врядування “Україна 2024: виміри стійкості” разом із Інститутом Фронтиру та СЕО Club Ukraine. Нам вдалося зібрати більше 150 лідерів різних сфер для їх синхронізації. Можу констатувати, що єдність навколо обʼєднання та віри у перемогу залишаються, незважаючи на всю втому. І міцні горизонтальні зв’язки, взаємодія на рівні спільнот при цьому надзвичайно важливі”.

Юлія Тичківська відзначила, що громадянське суспільство зараз демонструє високу єдність:

“Кілька тижнів тому у межах United 24 українці за 36 годин зібрали на підсилення сил оборони 8,5 млн доларів — це неймовірно. Зараз люди не мають значних фінансів, проте, всі продовжують підтримувати Україну. Цим ми надихаємо одне одного. Це показує нашу стійкість”.

Трансформації всередині та ззовні — що може робити кожен із нас

Юлія Тичківська вважає, що на довгій дистанції стійкість — критична. Важливо також розуміти запит на довірливу та чесну комунікацію між державою та суспільством:

“Президент Зеленський нещодавно заявив про 31 000 загиблих військових, не враховуючи тих, хто зник безвісти або поранений і не може продовжувати воювати. Ця чесність — перший крок, щоб розпочати відкритий і щирий діалог між державою та суспільством”.

Важливим фактором підсилення стійкості та розвитку є також внутрішні реформи: “Транспарентність публічної служби, запобігання корупції, нова економічна рамка — важливі для розвитку країни”.

Щирий діалог необхідний і в міжнародних комунікаціях, говорить Юлія Тичківська.