500 млн доларів втратила українська економіка через блокаду кордону у Польщі

Українська економіка через тривоаючу блокаду польсько-українського кордону втратила приблизно 2 мільярди злотих (500 млн доларів). Також через блокаду втрачає і Польща.

Про таке повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

"Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", – зазначив він.

Також посол наголосив, що польська економіка також втрачає через блокаду кордону, адже це серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро. Це більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

"Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство", – написав Зварич у фейсбуці.

Він зазначив, що ціни визначаються на світових біржах, "де активно грає Росія".

"Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", – наголосив Зварич.

Він закликав не піддаватися пропаганді та не дозволяти використовувати себе для послаблення України.

"Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок", – наголосив посол.