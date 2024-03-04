500 млн доларів втратила українська економіка через блокаду кордону у Польщі

Українська економіка через тривоаючу блокаду польсько-українського кордону втратила приблизно 2 мільярди злотих (500 млн доларів). Також через блокаду втрачає і Польща.
Про таке повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.
"Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі", – зазначив він.
Також посол наголосив, що польська економіка також втрачає через блокаду кордону, адже це серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро. Це більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.
"Звертаюся до польських фермерів припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною. Правда в тому, що не Україна чи її агропродовольча продукція є джерелом ваших проблем. Україна не впливає на світові ціни на продовольство", – написав Зварич у фейсбуці.
Він зазначив, що ціни визначаються на світових біржах, "де активно грає Росія".
"Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною", – наголосив Зварич.
Він закликав не піддаватися пропаганді та не дозволяти використовувати себе для послаблення України.
"Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки Росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок", – наголосив посол.
- Основна проблема польських фермерів - в експорті зерна та продовольства з Росії та Білорусі. Саме ж блокування кордону - безглузде, оскільки понад 90% експорту йде морем. Про це на заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Також в українському Мінекономіки вважають, що польські фермери, які заблокували кордон з Україною, вже зрозуміли, що російські спецслужби скористалися їхніми протестами проти української продукції з метою розпалити ворожнечу.
- З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.