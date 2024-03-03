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Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки

Блокада кордону шкодить саме більше Польщі, ніж Україні. 

Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки
Польські фермери блокують вулицю під час протесту в Щецині, 3 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Польські фермери, які заблокували кордон з Україною, вже зрозуміли, що російські спецслужби скористалися їхніми протестами проти української продукції з метою розпалити ворожнечу.

Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, пише РБК-Україна.

"Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками", — зазначив він.

Поляки, які заблокували кордон, визнали, що ними користуються. Також посадовець додав, що польський уряд вже розслідує ці інциденти. А сама блокада кордону шкодить більше Польщі, ніж Україні.

За його словами, польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.

Ситуація на кордоні з Польщею 

  • 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. 
  • Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. 
  • Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
  • Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
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