Польські фермери зрозуміли, що російські спецслужби використовують їх, — Мінекономіки

Польські фермери, які заблокували кордон з Україною, вже зрозуміли, що російські спецслужби скористалися їхніми протестами проти української продукції з метою розпалити ворожнечу.
Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, пише РБК-Україна.
"Добре те, що фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками", — зазначив він.
Поляки, які заблокували кордон, визнали, що ними користуються. Також посадовець додав, що польський уряд вже розслідує ці інциденти. А сама блокада кордону шкодить більше Польщі, ніж Україні.
За його словами, польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.
Ситуація на кордоні з Польщею
- 9 лютого польські фермери відновили блокування українського кордону. Це сталося після того, як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною.
- Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони домоглися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.
- Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України.
- Нещодавно Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
- Натомість дням стало відомо, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.