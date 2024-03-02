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У Європарламенті наступного тижня розглянуть угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Від цієї угоди залежить і потенційна позиція Євросоюзу та, зокрема, - польських мітингувальників.

У Європарламенті наступного тижня розглянуть угоду про зону вільної торгівлі з Україною
Фото: Depositphotos\myronstandret

Профільний комітет Європарламенту розгляне угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

“В уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка добігає кінця 5 червня цього року. Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників”, - сказав Висоцький, коментуючи стратегію мінімізації наслідків блокади українських кордонів польськими фермерами.

За його словами, від цієї угоди залежить, в тому числі, і потенційна позиція Євросоюзу та, зокрема, польських мітингувальників.

“Наступного тижня очікується розгляд цієї угоди в профільному комітеті Європарламенту. Тому зараз наші урядовці активно працюють в Брюсселі, щоб домовленості були успішно реалізовані для України та українських фермерів, як одних із найбільших постачальників харчової продукції до Європи”, - зазначив Висоцький.

Він наголосив, що через блокування кордонів не лише українські, а й польські виробники втрачають чималу частку доходів від зменшення обсягів торгівлі сільськогосподарської продукції та продуктами харчування з Україною.

“Країни ЄС усе ж потребують імпорту продуктів харчування з третіх країн, тому ми сподіваємось, що наші логічні аргументи дозволять ситуацію вирішити раніше, ніж мітингувальники, як анонсовано, знову повернуться до блокування кордонів. Адже страждають економіки обох країн. У лютому через блокаду кордону бюджет України, наприклад, не отримав 8 млрд грн, а з часу попередніх протестів, тобто з листопада минулого року, втрати оцінюються у 20 млрд грн”, - сказав Висоцький.

Він також засудив рішення Польщі про продовження імпорту агропродукції з Росії.

“Стосовно імпорту агропродукції європейських країн з країни-агресора є відповідна заява нашого уряду про неприйнятність такої торгівлі, оскільки це підтримує спроможність до агресії. Ми сподіваємось, що європейські колеги до нас прислухаються, та заборона на торгівлю з Росією буде застосована”, - заявив Висоцький.

  • З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
  • Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, допустив запровадження ембарго на всі сільськогосподарські товари з України
  • Днями Україна представила Польщі план деблокади кордону під назвою "План взаємопорозуміння".
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