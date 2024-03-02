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"Росія діє кожного разу, коли Захід не діє": Кулеба звернувся до ЄС інвестувати у виробництво зброї

Глава МЗС наголошує, що потрібно доставляти зброю, а не діяти "скільки потрібно".

"Росія діє кожного разу, коли Захід не діє": Кулеба звернувся до ЄС інвестувати у виробництво зброї
Фото: EPA/UPG

Через чергові удари РФ по Харкову, Одесі та Сумській області глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних союзників інвестувати більше у виробництво зброї.

Про це дипломат повідомив у мережі "Х".

"Росія діє кожного разу, коли Захід не діє. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні. За кожен патрон, вивезений з Європи замість того, щоб відправити в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі", — наголошує Кулеба.

Глава МЗС закликає Захід — "інвестуйте у виробництво, купуйте та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "стільки швидко і скільки потрібно". Доставляти!".

  • У ніч на 2 березня Росія завдала ударів по Одесі, де зруйнувала багатоповерхівку. Станом на 11 годину відомо про 3 загиблих, серед яких дитина, 8 поранених та 6 безсвіти зниклих. 
  • У Харкові "шахед" також пошкодив багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу частково пошкодженні скління вікон та балконів п'яти багатоповерхівок, п'ять гаражів, 17 автомобілів, горіли три автомобіля на площі 15 м.кв. Постраждалих та загиблих не виявили, три людини звернулися із гострою реакцією на стрес. 
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