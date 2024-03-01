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Нідерландському прем'єру показали наслідки атак Росії на Харків

Зеленський і Рютте також вшанували пам’ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України.

Нідерландському прем'єру показали наслідки атак Росії на Харків
Олег Синєгубов, Марк Рютте і Володимир Зеленський у Харкові 1 березня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оглянули у Харкові будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Як ідеться на сайті глави держави, посадовці побували біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Академіка Проскури, 9в, який був зруйнований після атаки РФ 23 січня цього року. Тоді в результаті ворожого ракетного удару загинули п’ятеро людей, іще 14 були поранені, а з-під завалів вдалося врятувати 23 мешканців. 

Зеленський і Рютте також оглянули багатоповерхові будівлі на вулиці Мироносицькій в центрі міста, пошкоджені внаслідок ракетного удару Росії в березні 2022 року, Харківську облдержадміністрацію, яка зазнала значних руйнувань унаслідок російського обстрілу 1 березня 2022 року. 

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тисяч об’єктів, зокрема, 50% шкіл міста. 

Президент України та прем’єр Нідерландів вшанували пам’ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України. В області, наприклад, унаслідок бойових дій на Харківщині загинуло 87 дітей, у самому Харкові – 21.

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