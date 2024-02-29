Президент Володимир Зеленський, коментуючи відносини Євросоюзу і України, заявив, що усі вимоги Євросоюзу необхідно виконувати.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 29 лютого.
Зеленський нині провів нараду щодо європейського напряму, де йшлося про відносини України і ЄС, завдання для нашої держави і стосунки з сусідніми країнами.
"Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів", - сказав Президент.
Зеленський підкреслив, що 2024 рік "має стати часом реальних перемовин щодо вступу".
"Ще навесні ми можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного – не витримає свобода всіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей", - наголосив глава держави.
"Зерно спотикання" між Україною і країнами-членами ЄС
- Раніше Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС. На це різко відреагували польські фермери, які з 9 лютого відновили акції протесту.
- Заблокованими залишаються всі пункти пропуску на кордоні з Польщею. Страйкарі вдалися навіть до радикальних кроків, як-от узялися висипати українське зерно з вантажівок і вагонів.
- Президент Зеленський нещодавно запропонував польському урядові вирішити питання на кордоні і відправив туди українську делегацію з на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Однак з боку Варшави на зустріч ніхто не з'явився.
- В результаті українська сторона запропонувала план деблокади кордону.
- 28 лютого з'явилася інформація, що Варшава веде переговори з Києвом про тимчасову заборону на переміщення товарів через кордон.
Вступ України до ЄС і реформа Бюро економічної безпеки
- Одна з останніх вимог Євросоюзу і МВФ стосувалася адекватної реформи Бюро економічно безпеки.
- 21 лютого профільні комітети Верховної ради (правоохоронний і фінансовий) схвалили урядовий проєкт закону про реформу БЕБ. Центр протидії корупції повідомляв, що ухвалення законопроєкту (не погодженого з партнерами) без важливих правок означатиме, що Бюро залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова.
- У результаті керівництво українського парламенту, уряду і Офісу Президента отримало лист від послів "Групи семи" щодо реформи Бюро економічної безпеки.
- Дипломати застерегли українську владу від ухвалення реформи БЕБ без чотирьох ключових положень, що не відповідатиме вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.