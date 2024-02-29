Київ планує розірвати договір оренди землі на Осокорках з “Академ-клуб” Медведчука і Столара

Проєкт рішення щодо оренди 40 га з'явився в порядку денному сесії, але з розгляду на сьогоднішньому засіданні його зняли.

Київрада ініціює розірвання договору оренди земельних ділянок на території 11-го мікрорайону житлового масиву Позняки-Західні (с. Осокорки) у Дарницькому районі столиці, укладеного з ТОВ “Академ-клуб”. Згідно з даними, вказаними в проєкті рішення про розірвання оренди, станом на 2019 рік заборгованість “Академ-клубу” з платежів до місцевого бюджету складала 1,312 млн грн.

Проєкт рішення присутній в порядку денному пленарного засідання міськради 29 лютого, але сьогодні депутати не стали його розглядати.

ТОВ “Академ-клуб” уклало з містом договір оренди в 2006 році строком на 25 років. Йдеться про дві ділянки площею 25,5 га і 15,7 га між Дніпровською набережною і річкою Дніпро в районі станції метро “Осокорки”. Землю надавали для комплексної забудови та благоустрою території, для облаштування водно-ландшафтної зони і парку для суспільних потреб. Рішення передбачало відселення мешканців, оскільки зараз ділянки забудовані приватними будинками колишнього села Осокорки.

На час укладання договору оренди “Академ-клуб” пов'язували з керівником корпорації “Укрбуд” Максимом Микитасем і бізнесменом Вадимом Столаром. В 2019 році в проєкт забудови 40 га на Осокорках зайшов Віктор Медведчук. І Медведчук, і Столар на той час представляли політичну партію “Опозиційна платформа – За життя” в Верховній Раді.

Після арешту по підозрі в держзраді і наступного обміну Медведчука з позбавленням його громадянства, суд арештував і активи екснардепа, зокрема "Академ-Клуб", "Орєст" та "Оскорки-7". Проте, за інформацією Bihus.info, арешт цих активів не довели до кінця, а фірми фактично перереєстрували на нових власників, пов'язаних з оточенням заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Розслідувачі стверджували, що власники ділянки вже готуються до початку забудови. А міська влада в 2023 неочікувано почала капітальний ремонт вулиці Трускавецької, яка з'єднує приватний сектор на ділянці “Академ-клубу” з уже забудованою частиною цього району.

Фото: Bihus.інфо

Проєкт рішення про розірвання договору з “Академ-клубом” через несплату оренди з'явився в Київраді ще в 2019 році, проте вперше на сесію його винесли лише в лютому 2024. Це збіглося у часі зі створенням у Верховні Раді тимчасової спеціальної комісії з питань функціонування Києва, яку київський міський голова назвав створеною для дискредитації столичної влади.

Раніше компанія “Столиця груп” повернулася до проєкту забудови в районі озер “Екопарку «Осокорки»”.



