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Зеленський зустрівся у Албанії з президенткою Молдови Санду

На зустрічі президенти обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови.

Зеленський зустрівся у Албанії з президенткою Молдови Санду
Зеленський зустрівся у Албанії з президенткою Молдови Санду
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський у межах саміту “Україна – Південно-Східна Європа” в Албанії зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, а також намагання Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу РФ.

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Також Зеленський та Санду приділили увагу функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники погодились, що інтеграція України та Молдови у ЄС є спільною метою двох країн. Вони домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

  • Місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”.
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