На зустрічі президенти обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови.

Зеленський зустрівся у Албанії з президенткою Молдови Санду

Володимир Зеленський у межах саміту “Україна – Південно-Східна Європа” в Албанії зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, а також намагання Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу РФ.

Також Зеленський та Санду приділили увагу функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники погодились, що інтеграція України та Молдови у ЄС є спільною метою двох країн. Вони домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.