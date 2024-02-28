Суперниця Трампа назвала його перемогу в праймеріз "самогубством для Америки"

Єдина суперниця Дональда Трампа у боротьбі за номінацію Республіканської партії Ніккі Гейлі вважає, що потрапляння мільярдера до бюлетеня на листопадових виборах стане "самогубством для Америки". Цю заяву вона зробила в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Експосол США в ООН висловила сумнів у здатності Трампа виграти вибори. Мовляв, експрезидент хоч і виграє праймеріз, але не здобуває підтримку 40% прихильників республіканців - а з такими показниками розраховувати на загальний успіх у протистоянні з Джо Байденом не варто. "Ми просто віддамо владу лівим соціалістам", - нарікає кандидатка.

Також Гейлі вказує на величезну кількість юридичних проблем Трампа - наразі проти нього порушено загалом 91 кримінальну справу. На думку політикині, її суперник може використовувати президентську посаду задля уникнення переслідування, а також фінансувати за кошти партії послуги адвокатів.