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Суперниця Трампа назвала його перемогу в праймеріз "самогубством для Америки"

Ніккі Гейлі вважає, що Трамп хоче повернутися в Овальний кабінет, щоб уникнути проблем із законом.

Суперниця Трампа назвала його перемогу в праймеріз "самогубством для Америки"
Дональд Трамп і Ніккі Гейлі
Фото: EPA/UPG

Єдина суперниця Дональда Трампа у боротьбі за номінацію Республіканської партії Ніккі Гейлі вважає, що потрапляння мільярдера до бюлетеня на листопадових виборах стане "самогубством для Америки". Цю заяву вона зробила в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Експосол США в ООН висловила сумнів у здатності Трампа виграти вибори. Мовляв, експрезидент хоч і виграє праймеріз, але не здобуває підтримку 40% прихильників республіканців - а з такими показниками розраховувати на загальний успіх у протистоянні з Джо Байденом не варто. "Ми просто віддамо владу лівим соціалістам", - нарікає кандидатка. 

Також Гейлі вказує на величезну кількість юридичних проблем Трампа - наразі проти нього порушено загалом 91 кримінальну справу. На думку політикині, її суперник може використовувати президентську посаду задля уникнення переслідування, а також фінансувати за кошти партії послуги адвокатів. 

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