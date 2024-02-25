Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні, — AP

Експрезидент та наразі кандидат у президенти США Дональд Трамп, переміг на праймеріз від Республіканської партії в Південній Кароліні. Він обійшов свою конкурентку від республіканців, колишнього посла в ООН, Ніккі Гейлі в її рідному штаті, пише AP.
Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.
Остання перемога 45-го президента Сполучених Штатів може посилити тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, та змусити її покинути перегони.
В AP розглядають сценарій "реваншу" між Трампом і чинним президентом США Джо Байденом, який був у 2020 році.
- Ніккі Гейлі стверджує, що потенційна поразка на праймеріз у рідному штаті не стане завершенням її кампанії: вона має намір продовжувати принаймні до "супервівторка" 5 березня, коли відбудеться найбільша кількість голосувань у штатах.
- Можливе переобрання Дональда Трампа на посаду президента США у Європі сприймають як погану новину.
- Нещодавно Bloomberg написав, що Дональд Трамп в разі повернення до Білого дому прагнутиме якомога швидше завершити війну в Україні і обговорює з радниками способи "посадити Володимира Зеленського та Володимира Путіна за стіл перемовин".
- Команда Трампа розглядає два ключових питання початку потенційного другого президентського терміну: створення дворівневої системи НАТО та перемовини між Києвом та Москвою для завершення війни.
- Раніше Трамп підірвав інформаційний простір заявою про те, що "заохочував" би напад Росії на членів НАТО, які не виконують фінансових зобов'язань щодо безпеки.