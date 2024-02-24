Спротив: Росія формує "Африканський корпус" для підтримки диктаторів на континенті

Загалом Росія планує закріпитися в Лівії, Нігері, Малі, Буркіні-Фасо, Того та Центральноафриканській Республіці, де раніше діяли підрозділи "Вагнера".

Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.

До червня 2024 року Росія має намір сформувати "Африканський експедиційний корпус" для розширення своєї присутності на континенті, повідомляє Центр національного спротиву.

Частина кадрових військ Росії має прибути у країни Західної Африки. Цю програму курує Головне управління зовнішньої розвідки РФ), яке створило тренувальний центр на базі 45-ї бригади спецпризначенців десантно-штурмових військ.

Згодом центр мають розмістити у Краснодарі, а звідти відправити літаками в Африку. Забезпечення операції здійснять морським шляхом через порт Новоросійська.

Щоб укомплектувати корпус, РФ набирає контрактників із російських військових та силових підрозділів, а також бойовиків із приватних військових компаній. У березні планують вислати першу групу легіонерів в Того для підтримки місцевого лідера Фора Гнассінгбе. Також розглядають створення військово-морських баз на узбережжі Того для забезпечення потреб контингенту.

Інша група, що включає членів однієї з російських приватних військових компаній, надає охорону у Буркіна-Фасо лідеру Ібрагіму Траоре. Росія розширює плацдарм в цій державі для створення логістичного хабу "Північ-Південь" від Лівії до Того.

Також російська влада планує створити базу в Лівії, підтримуючи режим Халіфа Хафтара в порту Тобрук та авіабазі Аль-Джуфра.

Загалом Росія планує закріпитися в Лівії, Нігері, Малі, Буркіні-Фасо, Того та Центральноафриканській Республіці, де раніше діяли підрозділи "Вагнера". Місце розташування майбутньої бази не розголошують, але її формування планують.

Росія, а також Китай, активно розширюють свою присутність в Африці з метою втягнення цих країн у союз антидемократичних сил.

Спротив зазначає, що таким чином Путін намагається заручитися підтримкою африканських диктаторів, пропонуючи їм оренду його гвардії в обмін на ресурси та підтримку російської влади в регіоні.

Також Росія продовжує вербувати найманців для свого війська в африканських країнах, обіцяючи їм високі статки й вигоди.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про факти виявлення участі іноземців у війні на боці окупантів.