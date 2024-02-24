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Спротив: Росія формує "Африканський корпус" для підтримки диктаторів на континенті

Загалом Росія планує закріпитися в Лівії, Нігері, Малі, Буркіні-Фасо, Того та Центральноафриканській Республіці, де раніше діяли підрозділи "Вагнера".

Спротив: Росія формує "Африканський корпус" для підтримки диктаторів на континенті
Російський найманець з «ПВК Вагнер» у Центральноафриканській Республіці, Осінь 2022.
Фото: змі РФ

До червня 2024 року Росія має намір сформувати "Африканський експедиційний корпус" для розширення своєї присутності на континенті, повідомляє Центр національного спротиву.

Частина кадрових військ Росії має прибути у країни Західної Африки. Цю програму курує Головне управління зовнішньої розвідки РФ), яке створило тренувальний центр на базі 45-ї бригади спецпризначенців десантно-штурмових військ.

Згодом центр мають розмістити у Краснодарі, а звідти відправити літаками в Африку. Забезпечення операції здійснять морським шляхом через порт Новоросійська.

Щоб укомплектувати корпус, РФ набирає контрактників із російських військових та силових підрозділів, а також бойовиків із приватних військових компаній. У березні планують вислати першу групу легіонерів в Того для підтримки місцевого лідера Фора Гнассінгбе. Також розглядають створення військово-морських баз на узбережжі Того для забезпечення потреб контингенту.

Інша група, що включає членів однієї з російських приватних військових компаній, надає охорону у Буркіна-Фасо лідеру Ібрагіму Траоре. Росія розширює плацдарм в цій державі для створення логістичного хабу "Північ-Південь" від Лівії до Того.

Також російська влада планує створити базу в Лівії, підтримуючи режим Халіфа Хафтара в порту Тобрук та авіабазі Аль-Джуфра.

Загалом Росія планує закріпитися в Лівії, Нігері, Малі, Буркіні-Фасо, Того та Центральноафриканській Республіці, де раніше діяли підрозділи "Вагнера". Місце розташування майбутньої бази не розголошують, але її формування планують.

Росія, а також Китай, активно розширюють свою присутність в Африці з метою втягнення цих країн у союз антидемократичних сил.

Спротив зазначає, що таким чином Путін намагається заручитися підтримкою африканських диктаторів, пропонуючи їм оренду його гвардії в обмін на ресурси та підтримку російської влади в регіоні.

Також Росія продовжує вербувати найманців для свого війська в африканських країнах, обіцяючи їм високі статки й вигоди. 

Центр національного спротиву закликав повідомляти про факти виявлення участі іноземців у війні на боці окупантів. 

  • Цього місяця Центр глобальної взаємодії Державного департаменту США викрив російські спецслужби у наданні матеріальної підтримки та управління "Африканською ініціативою". Це нове інформаційне агентство, яке поширює в Африці дезінформацію щодо Сполучених Штатів та європейських країн.
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