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Росія за два роки війни втратила в Україні таку ж кількість сил, які були на початку вторгнення, — розвідка Британії

Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну.

Росія за два роки війни втратила в Україні таку ж кількість сил, які були на початку вторгнення, — розвідка Британії
Фото: Скрін з відео

Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Про це повідомляє Міноборони Британії у X з посиланням на звіт розвідки.

За даними розвідки Британії, Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну, а це: близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.

За два роки російської агресії втрати РФ збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч.

У розвідці додають, що РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

"Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил", — зазначають у міноборони Британії.

За даними Генштабу від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 409 010 військових.

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