Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує інформацію про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Розвідка оприлюднила перехоплені радіопереговори російських пілотів Су-35, які підтверджують факт збиття літака А-50У над Азовським морем напередодні.

Про це повідомляють у ГУР МО.

"Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому “ахтубінск” та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів пріморско-ахтарск ― зєрноґрад", — зазначають у розвідці.

Зазначається, що різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу “Шмєль”, яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45.

"Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35", — додають там.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

"Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 вкс рф , які виконували завдання поблизу н.п. міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки", ― додали у ГУР МО.

23 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили ще один російський літак А-50.“Українська правда” з посиланням на власні джерела в ГУР МО зазначала, що українські Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.