Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
На Подолі в Києві горять склади, жителям радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Рада проголосувала за закон про демобілізацію строковиків
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
Інтерв'ю Зеленського Fox News: головні заяви
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Дані Алвес — від одного з найтитулованіших футболістів в історії до засудженого
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
У Валенсії сталася масштабна пожежа у житловому будинку, є жертви
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
НАЗК склало протокол щодо заступника голови Офісу президента Шурми. Той заявив про "дискредитацію" (доповнено)
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
Про оборонну операцію в Авдіївці. Час робити більше
ГоловнаСуспільствоВійна

"Спершу спалах, потім вибухи": ГУР перехопило розмову окупантів, які підтвердили збиття російського літака А-50

Українська розвідка оприлюднила перехоплені переговори російських пілотів Су-35.

"Спершу спалах, потім вибухи": ГУР перехопило розмову окупантів, які підтвердили збиття російського літака А-50
Радіолокаційний літак А-50
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує інформацію про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.  Розвідка оприлюднила перехоплені радіопереговори російських пілотів Су-35, які підтверджують факт збиття літака А-50У над Азовським морем напередодні.

Про це повідомляють у ГУР МО.

"Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому “ахтубінск” та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів пріморско-ахтарск ― зєрноґрад", — зазначають у розвідці.

Зазначається, що різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу “Шмєль”, яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45.

"Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35", — додають там.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

"Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 вкс рф , які виконували завдання поблизу н.п. міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки", ― додали у ГУР МО.

23 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що  українські військові збили ще один російський літак А-50.“Українська правда” з посиланням на власні джерела в ГУР МО зазначала, що українські Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies