Головне за ніч та ранок суботи, 24 лютого: бої під Мар’їнкою, другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Нічна повітряна атака, 84 бойові зіткнення, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака БпЛА на меткомбінат у Новолипецьку.

Повітряні сили України повідомили про збиття 12 ворожих дронів і двох ракет Х-59 на півдні. Ворожі цілі знищили у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва приїхали прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Джорджія Мелоні, Джастін Трюдо, Александр де Кроо і Урсула фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі, йдеться у заяві італійського уряду.

Таким чином західні дипломати демонструють солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.

Очікується, що Джорджія Мелоні проведе відеоконференцію з Києва за участю лідерів країн G7. Президент України Володимир Зеленський також приєднається до дискусії.

Експрем'єр Британії Борис Джонсон також приїхав до Києва з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він розповів у мережі "Х". "У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", – ідеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 770 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 409 010 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогоднішню атаку безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР.

Про це повідомляють джерела Lb.ua.

«Це один із найбільших металургійних комбінатів росії. Він працює на військово-промисловий комплекс рф і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль», – зазначає джерело.

Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.

В українських спецслужбах додають, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.

До слова, власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей РФ.

За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

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