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У штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

У НАТО вкотре висловили свою солідарність з Україною.

У штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Фото: сайт НАТО

У штаб-квартирі НАТО в Брюселі відбулася церемонія з нагоди другої річниці з початку російської агресії проти України. Під час заходу учасники вшанували мужню боротьбу українського народу та висловили намір підтримувати державу до перемоги над агресором.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Заступник Генсека НАТО Мірча Джоане наголосив на важливості подальшої підтримки України під час церемонії, а також привітав успіхи України на полі бою з моменту вторгнення.

"Я вірю в Україну. Я вірю в НАТО. І я вірю, що разом ми зможемо забезпечити більш захищене майбутнє для всіх нас… Україна продовжує боротьбу, для досягнення перемоги. НАТО буде підтримувати вас у цьому, – додав він.

У церемонії взяла участь керівниця Місії України при НАТО Посол Наталія Галібаренко.

Учасники церемонії вшанували пам'ять захисників та мирних українців, які загинули під час російської агресії хвилиною мовчання. 

Після цього пролунав гімн України у виконанні українського баритона Володимира Капшука, який наразі виступає в Opera National de Paris.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії

З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до Києва приїхали прем'єри Італії, Канади та Бельгії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.Під час свого звернення Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав українців до єдності.Також, щоб підтримати Україну, до Києва прибув експрем'єр Британії Борис Джонсон.

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