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Прем'єр Ізраїлю презентував план для Сектора Гази після війни

У документі, який оприлюднив Беньямін Нетаньягу, немає ані згадки про Палестинську Адміністрацію.

Прем'єр Ізраїлю презентував план для Сектора Гази після війни
Біньямін Нетаньягу
Фото: twitter.com/netanyahu

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу презентував свій план політичного та безпекового устрою Сектору Гази після завершення війни з ХАМАС. Попри прихильність головного союзника, а саме  Сполучених Штатів, до ідеї "двох держав", урядовий документ взагалі не містить згадку про Палестинську Адміністрацію.

Як стверджує BBC, Ізраїль хоче взяти сферу безпеки у Газі під свій повний контроль, дозволивши увійти до органів цивільної влади лише тим палестинцям, які не пов'язані з ворожими для країни військовими організаціями. Сектор Гази має бути "демілітаризований", а Ізраїль бере на себе місію вивезти з його території будь-які військові засоби, окрім тих, які потрібні для підтримання громадського порядку. 

Також план передбачає закриття південного кордону з Єгиптом для запобігання контрабанді та "дерадикалізацію" суспільства на релігійному та освітньому рівнях. 

Речник президента Палестинської Адміністрації Махмуда Аббаса вже встиг назвати документ "приреченим на невдачу". 

 

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