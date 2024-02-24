Прем'єр Ізраїлю презентував план для Сектора Гази після війни

У документі, який оприлюднив Беньямін Нетаньягу, немає ані згадки про Палестинську Адміністрацію.

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу презентував свій план політичного та безпекового устрою Сектору Гази після завершення війни з ХАМАС. Попри прихильність головного союзника, а саме Сполучених Штатів, до ідеї "двох держав", урядовий документ взагалі не містить згадку про Палестинську Адміністрацію.

Як стверджує BBC, Ізраїль хоче взяти сферу безпеки у Газі під свій повний контроль, дозволивши увійти до органів цивільної влади лише тим палестинцям, які не пов'язані з ворожими для країни військовими організаціями. Сектор Гази має бути "демілітаризований", а Ізраїль бере на себе місію вивезти з його території будь-які військові засоби, окрім тих, які потрібні для підтримання громадського порядку.

Також план передбачає закриття південного кордону з Єгиптом для запобігання контрабанді та "дерадикалізацію" суспільства на релігійному та освітньому рівнях.

Речник президента Палестинської Адміністрації Махмуда Аббаса вже встиг назвати документ "приреченим на невдачу".