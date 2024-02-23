Очільники Євроради, Єврокомісії та Європарламенту оприлюднили спільну заяву щодо підтримки України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Мецола зробили спільну заяву з нагоди річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Її текст оприлюднили на сайті Ради ЄС.

Лідери Євросоюзу наголосили, що блок "завжди підтримуватиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах", а "незаконна анексія Криму та Севастополя 10 років тому знаменує початок тривалої агресії Росії проти України".

У ЄС заявили, що Росія та її керівництво "несуть одноосібну відповідальність за цю війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні серйозні злочини" і що "сповнені рішучості притягнути їх до відповідальності, у тому числі за злочин агресії".

"Більш ніж будь-коли ми залишаємося єдиними і вірними своїй обіцянці підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Для народу України, для миру та безпеки в Європі та для того, щоби міжнародний порядок, заснований на правилах, переважав. Європейський Союз продовжить свою сильну та непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста та свою життєво важливу інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей. і покласти край війні", - йдеться у заяві.

Лідери блоку підкреслили, що майбутнє України – у Європейському Союзі. Також ЄС продовжить задовольняти нагальні військові та оборонні потреби нашої держави, включаючи постачання вкрай боєприпасів і ракет.

У ЄС відзначили пакети санкцій проти держави-агресора і кроки для конфіскації заморожених росактивів.

"Ми продовжимо цілеспрямовані дії щодо подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах. Ми підтримуємо українську формулу миру для справедливого, всеосяжного та міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права, а також усі зусилля щодо проведення Глобального саміту миру за максимально широкої міжнародної підтримки", - наголосили лідери ЄС.