​Індія просить Росію достроково звільнити її громадян, які працюють в армії, - Reuters

Міністерство закордонних справ Індії попросило Росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії.
Про це повідомляє Reuters.
"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на «допоміжні роботи» в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - йдеться у заяві.
Зазначається, що вона була зроблена після того, як індійська газета The Hindu повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.
- Нещодавно Непал припинив видавати своїм громадянам дозволи на роботу в Росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в армії РФ. За даними СNN, близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ.
- У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”.
Чому Росія вербує іноземців і де вона це робить
- Вербувати іноземних найманців, а не лише власних ув'язнених злочинців, Росія почала ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Є дані про вербування громадян Куби через оголошення про роботу кухарями і будівельниками, афганських солдатів спецпризначення, білорусів, сирійців, мешканців балканських країн, мігрантів із Центральної Азії та інших країн.
- Росія вербує переважно громадян бідних країн або мігрантів, обіцяючи їм високі зарплати. Вербування іноземців дозволяє Кремлю уникнути непопулярної мобілізації перед "виборами", а також поповнити лави окупантів після втрат.
- За оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, Кремль намагається набрати іноземців, аби мати можливість менше відправляти на війну своїх громадян перед "виборами" президента, що відбудуться у 2024. З червня 2023 Росія закликала громадян сусідніх із нею країн піти на війну проти України. У Вірменії та Казахстані були онлайн-реклами, що пропонували $5140 початкових виплат та зарплати від 1973 доларів. З травня 2023 РФ зверталася до мігрантів із Центральної Азії з закликом іти воювати в обмін на прискорене отримання громадянства та зарплати по 4160 доларів. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій попри зростання втрат.