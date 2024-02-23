​Індія просить Росію достроково звільнити її громадян, які працюють в армії, - Reuters

Міністерство закордонних справ Індії попросило Росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії.

Про це повідомляє Reuters.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на «допоміжні роботи» в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вона була зроблена після того, як індійська газета The Hindu повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.

Нещодавно Непал припинив видавати своїм громадянам дозволи на роботу в Росії та Україні після того, як щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в армії РФ. За даними СNN, близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ.

У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”.

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