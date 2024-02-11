Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ, – CNN

Російська влада пообіцяла іноземним найманцям зарплату не менш як 2000 доларів на місяць.

Близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ, – CNN
Фото: EPA/UPG

Близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії,проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.

Про йдеться у матеріалі CNN.

Минулого року Росія оголосила вигідний пакет для іноземців, які долучаться до її армії.  Зокрема, обіцяли зарплату не менш як 2000 доларів на місяць та  прискорений процес отримання російського паспорта, адже паспорт Непалу вважається одним із найменш престижних і поступається тільки Північній Кореї.

Проте уряд Непалу стверджує, що на боці російської армії воює близько 200 його громадян, і щонайменше 13 непальців загинуло. За даними Міністерства закордонних справ країни, четверо непальських бійців нині утримуються в Україні як військовополонені.

Проте правозахисники Непалу повідомляють, що офіційні дані дуже занижені.

Зокрема, опозиційна непальська законодавиця й колишня міністр закордонних справ Бімала Рай Паудял заявила, що на передовій воює від 14 тис. до 15 тис. непальців.

Громадська активістка з Катманду Кріту Бхандарі, яка стала лідеркою групи членів родин непальських чоловіків, які воюють у Росії, зазначила, що протягом останніх тижнів до неї звернулося близько 2 тис. сімей з проханням допомогти зв’язатися зі зниклими безвісти близькими або повернути додому тих, хто все ще підтримує зв’язок.

Проаналізувавши профілі в TikTok 10 непальських найманців, видання визначило, що вони  тренуються в навчальному центрі «Авангард» у Підмосков’ї, де вчаться стріляти з ракетних установок, кулеметів, керувати безпілотниками й танками.

Крім непальців, у центрі проходять тренування вихідці з Афганістану, Індії, Конго, Єгипту. 

Кілька непальських бійців, які повернулися додому, звинуватили Росію в тому, що вона використовує їх як гарматне м'ясо.Уряд Непалу заборонив своїм громадянам поїздки до РФ.

У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies