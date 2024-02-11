Близько 15 тисяч непальців воюють в Україні на боці РФ, – CNN

Російська влада пообіцяла іноземним найманцям зарплату не менш як 2000 доларів на місяць.

Близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії,проте офіційні цифри у рази менші – непальський уряд стверджує, що воювати проти України поїхало тільки 200 осіб.

Про йдеться у матеріалі CNN.

Минулого року Росія оголосила вигідний пакет для іноземців, які долучаться до її армії. Зокрема, обіцяли зарплату не менш як 2000 доларів на місяць та прискорений процес отримання російського паспорта, адже паспорт Непалу вважається одним із найменш престижних і поступається тільки Північній Кореї.

Проте уряд Непалу стверджує, що на боці російської армії воює близько 200 його громадян, і щонайменше 13 непальців загинуло. За даними Міністерства закордонних справ країни, четверо непальських бійців нині утримуються в Україні як військовополонені.

Проте правозахисники Непалу повідомляють, що офіційні дані дуже занижені.

Зокрема, опозиційна непальська законодавиця й колишня міністр закордонних справ Бімала Рай Паудял заявила, що на передовій воює від 14 тис. до 15 тис. непальців.

Громадська активістка з Катманду Кріту Бхандарі, яка стала лідеркою групи членів родин непальських чоловіків, які воюють у Росії, зазначила, що протягом останніх тижнів до неї звернулося близько 2 тис. сімей з проханням допомогти зв’язатися зі зниклими безвісти близькими або повернути додому тих, хто все ще підтримує зв’язок.

Проаналізувавши профілі в TikTok 10 непальських найманців, видання визначило, що вони тренуються в навчальному центрі «Авангард» у Підмосков’ї, де вчаться стріляти з ракетних установок, кулеметів, керувати безпілотниками й танками.

Крім непальців, у центрі проходять тренування вихідці з Афганістану, Індії, Конго, Єгипту.

Кілька непальських бійців, які повернулися додому, звинуватили Росію в тому, що вона використовує їх як гарматне м'ясо.Уряд Непалу заборонив своїм громадянам поїздки до РФ.

У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнеровці”.