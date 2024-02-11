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На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів FPV-дроном постраждали двоє поліцейських

Також окупанти скинули чотири авіабомби на село Червоний Маяк.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів FPV-дроном постраждали двоє поліцейських
Фото: Нацполіція

У Бериславському районі ворог ударним дроном типу «FPV» атакував поліцейських. В результаті двоє правоохоронців отримали легкі травми й були доставлені до лікарні. На Червоний Маяк окупанти скерували чотири авіабомби.

Про це інформує Національна поліція.

У Токарівці через артобстріл військ РФ 43-річний житель дістав поранення, його у тяжкому стані госпіталізували. У Кізомисі пошкоджено приватний будинок, а в Широкій Балці від падіння дрону — легковий автомобіль.

Фото: Нацполіція

Війська РФ обстріляли гаражні кооперативи на території Корабельного району. Пошкоджень зазнали транспортні засоби. 

Загалом минулої доби за фактами воєнних злочинів армії рф слідчі поліції Херсонщини відкрили 15 кримінальних проваджень. Наразі проводяться необхідні слідчі дії для належного документування та розслідування злочинів.

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