Внаслідок авіаударів по Купʼянщині загинула жінка, – прокуратура

У прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російська армія вдарила по селу Водяне авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка, її 58-річний чоловік отримав поранення. У прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 10 лютого близько 20:30 російські військові завдали авіаудари по цивільній інфраструктурі с. Водяне Вільхуватської ТГ.

Загинула 55-річна жінка. Її 58-річний чоловік отримав поранення. У селі повністю зруйновано два будинки, ще 7 — пошкоджено.

Фото: прокуратура Харківської області

Також зазнали руйнувань складські приміщення сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, окупанти скинули на село авіабомби.

Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. Ворог збільшив обстріли населених пунктів Куп'янщини.