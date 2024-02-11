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У Харкові 11 лютого оголошено день жалоби

Російські окупанти забрали життя сімох людей.

У Харкові 11 лютого оголошено день жалоби
Фото: Олег Синєгубов, Харківська ОВА

У звʼязку з російськими обстрілами сьогодні 11 лютого у Харкові оголошується день жалоби. 

Про це повідоимили у Харківській ОВА.

"Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків. 

Путятіна Ольга. 35 років. 

Путятін Григорій. 38 років. 

Путятін Олексій. 7 років. 

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців. 

Манойло Світлана. 65 років. 

Манойло Анатолій. 66 років.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", – ідеться у повідомленні ОВА. 

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.
  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.
  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.
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