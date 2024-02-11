У Харкові 11 лютого оголошено день жалоби

У звʼязку з російськими обстрілами сьогодні 11 лютого у Харкові оголошується день жалоби.
Про це повідоимили у Харківській ОВА.
"Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків.
Путятіна Ольга. 35 років.
Путятін Григорій. 38 років.
Путятін Олексій. 7 років.
Путятін Михайло. 4 роки.
Путятін Павло. 10 місяців.
Манойло Світлана. 65 років.
Манойло Анатолій. 66 років.
Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", – ідеться у повідомленні ОВА.
- Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.