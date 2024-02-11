У Харкові 11 лютого оголошено день жалоби

У звʼязку з російськими обстрілами сьогодні 11 лютого у Харкові оголошується день жалоби.

Про це повідоимили у Харківській ОВА.

"Окупанти жорстоко забрали життя сімох людей. Дві родини, троє хлопчиків.

Путятіна Ольга. 35 років.

Путятін Григорій. 38 років.

Путятін Олексій. 7 років.

Путятін Михайло. 4 роки.

Путятін Павло. 10 місяців.

Манойло Світлана. 65 років.

Манойло Анатолій. 66 років.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", – ідеться у повідомленні ОВА.